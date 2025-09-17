GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss. "CR" geteilt durch Schild (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Ohne Umriss. "CR" geteilt durch Schild
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht1 g
- Durchmesser16 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss. "CR" geteilt durch Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 606, welches bei Spink für 1.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2023.
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
82 $
Preis in Auktionswährung 60 GBP
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum2. März 2019
ErhaltungKeine Note
Preis
