2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss. "CR" geteilt durch Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss. "CR" geteilt durch Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 606, welches bei Spink für 1.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2023.

Erhaltung XF (3) VF (2) F (2) Keine Note (1) Erhaltung (slab) XF40 (1) Service PCGS (1)