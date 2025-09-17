flag
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss. "CR" geteilt durch Schild (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Ohne Umriss. "CR" geteilt durch Schild

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne Umriss "CR" geteilt durch Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne Umriss "CR" geteilt durch Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: TimeLine Auctions

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht1 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne Umriss "CR" geteilt durch Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (8)Variante (6)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss. "CR" geteilt durch Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 606, welches bei Spink für 1.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
82 $
Preis in Auktionswährung 60 GBP
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Juni 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
20 $
Preis in Auktionswährung 15 GBP
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 20. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum20. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 5. Mai 2021
VerkäuferDNW
Datum5. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 2. März 2019
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum2. März 2019
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Pegasi Numismatics - 22. Mai 2018
VerkäuferPegasi Numismatics
Datum22. Mai 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion VAuctions - 22. Mai 2018
VerkäuferVAuctions
Datum22. Mai 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
