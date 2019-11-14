flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Ovales Schild (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Ovales Schild

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" Ovales Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" Ovales Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht1 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:430 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" Ovales Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (10)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Ovales Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 617, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
120 $
Preis in Auktionswährung 120 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
260 $
Preis in Auktionswährung 260 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum18. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 14. November 2019
VerkäuferSpink
Datum14. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 5. Juni 2019
VerkäuferCNG
Datum5. Juni 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 28. März 2012
VerkäuferSpink
Datum28. März 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 4. Mai 2011
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum4. Mai 2011
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 27. September 2007
VerkäuferSpink
Datum27. September 2007
ErhaltungVF
Preis
******
