2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Ovales Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Ovales Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 617, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2011.

Erhaltung AU (1) XF (2) VF (5) F (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU55 (1) XF40 (1) Service PCGS (2)