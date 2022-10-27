2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". (P). (R) (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". (P). (R). Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30258, welches bei Heritage Auctions für 646.250 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Mai 2014.

