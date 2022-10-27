flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". (P). (R) (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: (P). (R)

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" (P) (R) - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" (P) (R) - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht1 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:57000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" (P) (R) - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (16)Variante (6)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". (P). (R). Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30258, welches bei Heritage Auctions für 646.250 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Mai 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
80 $
Preis in Auktionswährung 80 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 26. April 2023
VerkäuferCNG
Datum26. April 2023
ErhaltungVF
Preis
475 $
Preis in Auktionswährung 475 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 27. Oktober 2022
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 27. Oktober 2022
VerkäuferStack's
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 27. Oktober 2022
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 27. Oktober 2022
VerkäuferStack's
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 27. Oktober 2022
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 27. Oktober 2022
VerkäuferStack's
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 27. Oktober 2022
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 27. Oktober 2022
VerkäuferStack's
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. September 2019
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. September 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Holding History Inc - 1. Juni 2019
VerkäuferHolding History Inc
Datum1. Juni 2019
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Davissons Ltd. - 29. April 2015
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum29. April 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2014
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2014
VerkäuferHeritage
Datum17. Mai 2014
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 25. September 2006
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum25. September 2006
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2006
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2006
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2006
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2006
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 2 Pence (1/2 Groat)Numismatische Auktionen