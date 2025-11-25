2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2540, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 190 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2012.

Erhaltung VF (2) Erhaltung (slab) VF30 (1) Service PCGS (1)