flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Rand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Rand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Rand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Rand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: TimeLine Auctions

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht1 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Rand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (25)Variante (6)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Rand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 113, welches bei Dix Noonan Webb für 420 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 10. September 2025
VerkäuferCNG
Datum10. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
300 $
Preis in Auktionswährung 300 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Status International - 6. Juni 2025
VerkäuferStatus International
Datum6. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
350 $
Preis in Auktionswährung 350 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Status International - 7. Juni 2024
VerkäuferStatus International
Datum7. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 15. November 2023
VerkäuferNOONANS
Datum15. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Status International - 9. Juni 2023
VerkäuferStatus International
Datum9. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 14. Juli 2022
VerkäuferHeritage
Datum14. Juli 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 14. Juli 2022
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 14. Juli 2022
VerkäuferHeritage
Datum14. Juli 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 11. März 2022
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 11. März 2022
VerkäuferCNG
Datum11. März 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2022
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 20. Januar 2022
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 20. Januar 2022
VerkäuferStack's
Datum20. Januar 2022
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 5. Mai 2021
VerkäuferDNW
Datum5. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 28. November 2020
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum28. November 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 6. September 2020
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum6. September 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 3. Juli 2019
VerkäuferCNG
Datum3. Juli 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2019
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2019
ErhaltungVF
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 2 Pence (1/2 Groat)Numismatische Auktionen