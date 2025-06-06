GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Rand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Rand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht1 g
- Durchmesser16 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionspreise (25)Variante (6)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Rand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 113, welches bei Dix Noonan Webb für 420 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Datum10. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
300 $
Preis in Auktionswährung 300 USD
VerkäuferStatus International
Datum7. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Datum28. November 2020
ErhaltungVF
Preis
Datum6. September 2020
ErhaltungF
Preis
