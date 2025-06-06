2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Rand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Rand auf der Vorderseite oder auf beiden Seiten. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 113, welches bei Dix Noonan Webb für 420 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2021.

Erhaltung AU (6) XF (2) VF (11) F (4) Keine Note (2) Erhaltung (slab) AU55 (5) AU53 (1) Service NGC (4) PCGS (3)

Verkäufer Alle Unternehmen

CNG (8)

DNW (1)

Heritage (4)

Holding History Inc (1)

Künker (1)

London Coins (1)

NOONANS (1)

Stack's (2)

Status International (4)

TimeLine Auctions (2)