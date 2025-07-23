flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" (Großbritannien, Karl I)

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht1 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1631-1632)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (42)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 158, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 1.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Mai 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
608 $
Preis in Auktionswährung 450 GBP
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
88 $
Preis in Auktionswährung 70 CHF
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 30. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum30. April 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 26. Juni 2024
VerkäuferSpink
Datum26. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Heritage - 20. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2023
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Heritage - 20. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2023
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 15. Januar 2023
VerkäuferSpink
Datum15. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Davissons Ltd. - 9. November 2022
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum9. November 2022
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion CNG - 12. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum12. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 29. April 2021
VerkäuferSpink
Datum29. April 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 29. April 2021
VerkäuferSpink
Datum29. April 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 21. Januar 2021
VerkäuferDNW
Datum21. Januar 2021
ErhaltungXF
Preis
