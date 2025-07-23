GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht1 g
- Durchmesser16 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
- JahrOhne jahr (1631-1632)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionspreise (42)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 158, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 1.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Mai 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum9. November 2022
ErhaltungVF25 NGC
Preis
