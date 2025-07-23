2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 158, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 1.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Mai 2025.

