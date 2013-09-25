2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 57, welches bei Dix Noonan Webb für 340 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2020.

