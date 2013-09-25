flag
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht1 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 57, welches bei Dix Noonan Webb für 340 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2020.

Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Goldberg - 25. September 2013
VerkäuferGoldberg
Datum25. September 2013
ErhaltungXF45 NGC
Preis
