GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR" (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Ohne "CR"

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne "CR" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne "CR" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht1 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (1)Variante (6)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 71, welches bei Dix Noonan Webb für 95 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2019.

Erhaltung
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 16. Januar 2019
VerkäuferDNW
Datum16. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
