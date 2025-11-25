2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 71, welches bei Dix Noonan Webb für 95 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2019.

Erhaltung VF (1)