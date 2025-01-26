flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Feder über dem Schild

Avers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht30 g
  • Durchmesser44 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (44)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1065, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 16.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 31. Oktober 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion NOONANS - 3. Juli 2025
VerkäuferNOONANS
Datum3. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
2047 $
Preis in Auktionswährung 1500 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Auction World - 26. Januar 2025
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
1455 $
Preis in Auktionswährung 227000 JPY
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17. September 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 2. Oktober 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 2. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum2. Oktober 2022
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
VerkäuferSpink
Datum4. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Heritage - 19. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum19. Januar 2022
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Heritage - 19. Januar 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Heritage - 19. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum19. Januar 2022
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. September 2021
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
VerkäuferStack's
Datum18. August 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 17. Januar 2021
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 17. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum17. Januar 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion TimeLine Auctions - 7. Juni 2020
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum7. Juni 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 6. Juni 2019
VerkäuferDNW
Datum6. Juni 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 KroneNumismatische Auktionen