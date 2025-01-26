1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1065, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 16.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung AU (1) XF (5) VF (32) F (5) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU50 (1) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (3) VF20 (1) DETAILS (2) Service NGC (8) PCGS (3)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (1)

Baldwin's of St. James's (1)

CNG (1)

Davissons Ltd. (2)

DNW (8)

Heritage (4)

Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)

London Coins (1)

NOONANS (1)

Numismatica Ars Classica, Zurich (1)

SINCONA (1)

Sovereign Rarities (1)

Spink (12)

Stack's (7)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

TimeLine Auctions (1)