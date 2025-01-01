flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Silbermünzen 1 Krone von Karl I - Großbritannien

type-coin
type-coin

1 Krone 1625

Erste Art von Reiter
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)2110Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild012
type-coin
type-coin

1 Krone 1625

Zweiter Reitertyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1649)076Ohne jahr (1625-1649)Feder über dem Schild286
type-coin
type-coin

1 Krone 1625

Dritter Typ des Reiters
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)190Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild044Ohne jahr (1625-1642)Linie unter dem Reiter01
type-coin
type-coin

1 Krone 1642

Vierter Reitertyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1642-1649)094
type-coin
type-coin

1 Krone 1642

Fünfter Typ des Reiters
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1642-1649)025
type-coin
type-coin

1 Krone 1631

Briots Münzen
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1631-1632)167
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IAlle Britische MünzenBritische Münzen 1 KroneNumismatische Auktionen