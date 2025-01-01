GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Silbermünzen 1 Krone von Karl I - Großbritannien
1 Krone 1625Erste Art von Reiter
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)2110Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild012
1 Krone 1625Zweiter Reitertyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1649)076Ohne jahr (1625-1649)Feder über dem Schild286
1 Krone 1625Dritter Typ des Reiters
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)190Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild044Ohne jahr (1625-1642)Linie unter dem Reiter01
1 Krone 1642Vierter Reitertyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1642-1649)094
1 Krone 1642Fünfter Typ des Reiters
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1642-1649)025
1 Krone 1631Briots Münzen
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1631-1632)167
