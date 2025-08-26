flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht30 g
  • Durchmesser44 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1631-1632)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (66)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32327, welches bei Heritage Auctions für 28.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Januar 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
1500 $
Preis in Auktionswährung 1500 USD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
3240 $
Preis in Auktionswährung 3240 USD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungVF20 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Spink - 18. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum18. Oktober 2022
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion CNG - 8. Oktober 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion CNG - 8. Oktober 2022
VerkäuferCNG
Datum8. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Spink - 6. September 2022
VerkäuferSpink
Datum6. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion CNG - 12. Mai 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion CNG - 12. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum12. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
VerkäuferSpink
Datum4. Mai 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Goldberg - 3. Februar 2021
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Goldberg - 3. Februar 2021
VerkäuferGoldberg
Datum3. Februar 2021
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion CNG - 20. Januar 2021
VerkäuferCNG
Datum20. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 27. November 2020
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum27. November 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
