GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht30 g
- Durchmesser44 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1631-1632)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3100 USD
Auktionspreise (66)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32327, welches bei Heritage Auctions für 28.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Januar 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
1500 $
Preis in Auktionswährung 1500 USD
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferGoldberg
Datum3. Februar 2021
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte