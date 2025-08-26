1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32327, welches bei Heritage Auctions für 28.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Januar 2018.

