GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Feder über dem Schild
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht28,28 g
- Durchmesser43 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8300 USD
Auktionspreise (12)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1237, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 36.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
8586 $
Preis in Auktionswährung 6500 GBP
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
