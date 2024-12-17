1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1237, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 36.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung AU (1) XF (2) VF (8) G (1) Erhaltung (slab) XF45 (1) Service PCGS (1)