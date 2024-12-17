flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Feder über dem Schild

Avers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht28,28 g
  • Durchmesser43 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (12)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1237, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 36.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
3427 $
Preis in Auktionswährung 2700 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17. September 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
8586 $
Preis in Auktionswährung 6500 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
VerkäuferSpink
Datum4. Mai 2022
ErhaltungG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion DNW - 14. Dezember 2017
VerkäuferDNW
Datum14. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion CNG - 3. Januar 2011
VerkäuferCNG
Datum3. Januar 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Stack's - 25. April 2008
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Stack's - 25. April 2008
VerkäuferStack's
Datum25. April 2008
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 27. Juni 2007
VerkäuferSpink
Datum27. Juni 2007
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 KroneNumismatische Auktionen