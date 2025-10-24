flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht28,28 g
  • Durchmesser43 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (108)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4, welches bei Morton & Eden Ltd für 9.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Roxbury’s - 24. Oktober 2025
VerkäuferRoxbury’s
Datum24. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
3713 $
Preis in Auktionswährung 5700 AUD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 1. Oktober 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 1. Oktober 2025
VerkäuferSpink
Datum1. Oktober 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
2016 $
Preis in Auktionswährung 1500 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 3. April 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 3. April 2025
VerkäuferSpink
Datum3. April 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17. September 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. November 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. November 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 KroneNumismatische Auktionen