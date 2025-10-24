1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4, welches bei Morton & Eden Ltd für 9.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

Erhaltung AU (5) XF (14) VF (71) F (15) VG (2) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (1) XF45 (4) XF40 (6) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (6) DETAILS (1) Service NGC (18) PCGS (10)

