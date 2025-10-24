GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht28,28 g
- Durchmesser43 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3600 USD
Auktionspreise (108)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Art von Reiter". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4, welches bei Morton & Eden Ltd für 9.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
