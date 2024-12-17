1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 83, welches bei Stack's Bowers für 20.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. April 2008.

Erhaltung AU (1) XF (8) VF (14) F (1) VG (1) Erhaltung (slab) AU55 (1) VF25 (3) DETAILS (1) Service NGC (3) PCGS (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Davissons Ltd. (2)

DNW (3)

Goldberg (2)

Heritage (2)

Künker (1)

London Coins (1)

Morton & Eden (1)

NOONANS (1)

Spink (4)

Stack's (6)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)