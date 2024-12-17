GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: NOONANS
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht30 g
- Durchmesser45 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1642-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5400 USD
Auktionspreise (25)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 83, welches bei Stack's Bowers für 20.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. April 2008.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
2556 $
Preis in Auktionswährung 2000 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum4. Mai 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte