1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht30 g
  • Durchmesser45 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1642-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 83, welches bei Stack's Bowers für 20.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. April 2008.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
16498 $
Preis in Auktionswährung 13000 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
2556 $
Preis in Auktionswährung 2000 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum13. Januar 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Davissons Ltd. - 16. März 2022
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum16. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion London Coins - 6. Juni 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 13. Februar 2020
VerkäuferDNW
Datum13. Februar 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 26. März 2019
VerkäuferSpink
Datum26. März 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Davissons Ltd. - 27. Februar 2019
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum27. Februar 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion DNW - 9. Juni 2016
VerkäuferDNW
Datum9. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 4. Mai 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum4. Mai 2016
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 14. Mai 2015
VerkäuferSpink
Datum14. Mai 2015
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Künker - 1. Juli 2014
VerkäuferKünker
Datum1. Juli 2014
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Heritage - 16. April 2014
VerkäuferHeritage
Datum16. April 2014
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Spink - 4. Dezember 2012
VerkäuferSpink
Datum4. Dezember 2012
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Stack's - 12. Januar 2010
VerkäuferStack's
Datum12. Januar 2010
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Goldberg - 27. Mai 2009
VerkäuferGoldberg
Datum27. Mai 2009
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Fünfter Typ des Reiters" auf der Auktion Heritage - 21. September 2008
VerkäuferHeritage
Datum21. September 2008
ErhaltungVF
Preis
