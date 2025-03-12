GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht28,28 g
- Durchmesser43 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3200 USD
Auktionspreise (76)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1238, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 19.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferSt James’s
Datum8. November 2023
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
