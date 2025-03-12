flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht28,28 g
  • Durchmesser43 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (76)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1238, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 19.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungVF25 PCGS
Preis
650 $
Preis in Auktionswährung 650 USD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
2149 $
Preis in Auktionswährung 1600 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 12. März 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 22. Januar 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 8. November 2023
VerkäuferSt James’s
Datum8. November 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 8. November 2023
VerkäuferSt James’s
Datum8. November 2023
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. März 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 5. Juli 2022
VerkäuferSpink
Datum5. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion NOONANS - 15. Juni 2022
VerkäuferNOONANS
Datum15. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 12. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum12. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
VerkäuferSpink
Datum4. Mai 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
