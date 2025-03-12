1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1238, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 19.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

