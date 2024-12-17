GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Feder über dem Schild
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht28,28 g
- Durchmesser43 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3300 USD
Auktionspreise (84)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21607, welches bei Heritage Auctions für 12.650 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2010.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungF
Preis
7 Tage kostenlos
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
7 Tage kostenlos
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungF
Preis
7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
