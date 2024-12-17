flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Feder über dem Schild

Avers 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht28,28 g
  • Durchmesser43 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (84)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21607, welches bei Heritage Auctions für 12.650 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2010.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungF
Preis
1096 $
Preis in Auktionswährung 850 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
4400 $
Preis in Auktionswährung 4400 USD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Sovereign Rarities - 19. November 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17. September 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stack's - 12. August 2024
VerkäuferStack's
Datum12. August 2024
ErhaltungF15 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Künker - 17. November 2023
VerkäuferKünker
Datum17. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 8. November 2023
VerkäuferSt James’s
Datum8. November 2023
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 20. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2023
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 20. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2023
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Künker - 30. September 2022
VerkäuferKünker
Datum30. September 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 12. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum12. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
VerkäuferSpink
Datum4. Mai 2022
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 19. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum19. Januar 2022
ErhaltungVF30 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Heritage - 19. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum19. Januar 2022
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. November 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. November 2025
ErhaltungFR
Zu versteigern
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica - 3. Dezember 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica
Datum3. Dezember 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
