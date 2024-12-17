1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Zweiter Reitertyp". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21607, welches bei Heritage Auctions für 12.650 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2010.

Erhaltung AU (2) XF (12) VF (51) F (17) VG (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU50 (2) XF40 (6) VF30 (2) VF25 (5) F15 (1) DETAILS (1) Service NGC (12) PCGS (6)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (4)

CNG (8)

DNW (11)

Heritage (11)

Hosker Haynes Auctioneers Ltd (2)

Künker (2)

London Coins (6)

Morton & Eden (3)

NOONANS (1)

Numismatica Ars Classica, Zurich (1)

Sovereign Rarities (1)

Spink (15)

St James’s (1)

Stack's (15)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

UBS (1)