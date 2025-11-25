GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Linie unter dem Reiter (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Linie unter dem Reiter
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht30 g
- Durchmesser44 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (1)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Linie unter dem Reiter. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 130, welches bei Hosker Haynes Auctioneers Ltd für 6.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. September 2024.
Erhaltung
Beliebte Abschnitte