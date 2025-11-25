flag
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Linie unter dem Reiter (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Linie unter dem Reiter

Avers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" Linie unter dem Reiter - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" Linie unter dem Reiter - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Hosker Haynes Auctioneers Ltd

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht30 g
  • Durchmesser44 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (1)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Linie unter dem Reiter. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 130, welches bei Hosker Haynes Auctioneers Ltd für 6.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. September 2024.

Erhaltung
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17. September 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungF
Preis
