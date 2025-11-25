1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Linie unter dem Reiter (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Linie unter dem Reiter. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 130, welches bei Hosker Haynes Auctioneers Ltd für 6.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. September 2024.

Erhaltung F (1)