GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht30 g
  • Durchmesser45 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1642-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (94)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1241, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 40.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
750 $
Preis in Auktionswährung 750 USD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungF
Preis
1676 $
Preis in Auktionswährung 1300 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion CNG - 15. Januar 2025
VerkäuferCNG
Datum15. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17. September 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1642-1649) "Vierter Reitertyp" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 30. April 2024
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum30. April 2024
ErhaltungVF
Preis
