1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht30 g
- Durchmesser44 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1239, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 70.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
600 $
Preis in Auktionswährung 600 USD
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
