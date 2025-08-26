1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Typ des Reiters". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1239, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 70.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung AU (6) XF (14) VF (52) F (12) VG (4) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU58 (2) AU55 (4) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (2) VF30 (3) VF25 (4) F15 (2) VG10 (2) DETAILS (1) Service NGC (21) PCGS (3)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (4)

CNG (4)

DNW (15)

Goldberg (6)

Heritage (10)

Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)

iNumis (1)

London Coins (4)

Morton & Eden (1)

Mowbray Collectables (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

NOONANS (2)

Numismatica Ars Classica, Zurich (4)

Sovereign Rarities (2)

Spink (18)

St James’s (3)

Stack's (11)

Westfälische (1)