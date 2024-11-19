GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" (Großbritannien, Karl I)
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,5 g
- Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeDoppelte Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:1800 USD
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1607, welches bei SINCONA AG für 2.900 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungF
Preis
951 $
Preis in Auktionswährung 750 GBP
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum18. November 2011
ErhaltungVF
Preis
