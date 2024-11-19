flag
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,5 g
  • Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeDoppelte Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1607, welches bei SINCONA AG für 2.900 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Sovereign Rarities - 19. November 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungF
Preis
951 $
Preis in Auktionswährung 750 GBP
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungF
Preis
799 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Künker - 24. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum24. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 28. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 10. September 2014
VerkäuferHeritage
Datum10. September 2014
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 6. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum6. Januar 2014
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 2. Dezember 2013
VerkäuferSpink
Datum2. Dezember 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Goldberg - 6. Februar 2013
VerkäuferGoldberg
Datum6. Februar 2013
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion CNG - 23. Mai 2012
VerkäuferCNG
Datum23. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 18. November 2011
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum18. November 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 24. Juni 2010
VerkäuferSpink
Datum24. Juni 2010
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 30. Mai 2008
VerkäuferHeritage
Datum30. Mai 2008
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Goldberg - 13. September 2006
VerkäuferGoldberg
Datum13. September 2006
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 8. Oktober 2003
VerkäuferSpink
Datum8. Oktober 2003
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
