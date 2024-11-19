Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1607, welches bei SINCONA AG für 2.900 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung AU (5) VF (8) F (3) Erhaltung (slab) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (1) VF35 (1) Service NGC (6)