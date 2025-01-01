flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Goldmünzen Doppelte Krone von Karl I - Großbritannien

Doppelte Krone 1625

Erste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)053
Doppelte Krone 1625

Zweiter Büsten
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)046Ohne jahr (1625-1642)Die Büste teilt die Legende010
Doppelte Krone 1625

Dritter Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)016
Doppelte Krone 1625

Vierte Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)053
Doppelte Krone 1625

Fünftes Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)03
Doppelte Krone 1625

Sechste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1649)021
Doppelte Krone 1631

Briots Münzen
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1631-1639)019
