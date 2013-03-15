flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,5 g
  • Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeDoppelte Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 13, welches bei NOONANS für 5.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. April 2023.

Erhaltung
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungAU
Preis
6874 $
Preis in Auktionswährung 5500 GBP
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Künker - 15. März 2013
VerkäuferKünker
Datum15. März 2013
ErhaltungVF
Preis
443 $
Preis in Auktionswährung 340 EUR
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 30. November 2005
VerkäuferSpink
Datum30. November 2005
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen Doppelte KroneNumismatische Auktionen