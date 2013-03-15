GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: NOONANS
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,5 g
- Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeDoppelte Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3600 USD
Auktionspreise (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 13, welches bei NOONANS für 5.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. April 2023.
Erhaltung
