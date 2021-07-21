Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Die Büste teilt die Legende (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Die Büste teilt die Legende. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4355, welches bei Auction World für 820.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juli 2023.

Erhaltung UNC (1) AU (2) XF (1) VF (6) Erhaltung (slab) MS61 (1) DETAILS (2) Service NGC (3)