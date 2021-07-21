GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Die Büste teilt die Legende (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Die Büste teilt die Legende
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,5 g
- Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeDoppelte Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionspreise (10)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Die Büste teilt die Legende. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4355, welches bei Auction World für 820.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juli 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferV. GADOURY
Datum15. Oktober 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
3500 $
Preis in Auktionswährung 3600 EUR
