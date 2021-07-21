flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Die Büste teilt die Legende (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Die Büste teilt die Legende

Avers Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" Die Büste teilt die Legende - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" Die Büste teilt die Legende - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,5 g
  • Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeDoppelte Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionspreise (10)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Die Büste teilt die Legende. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4355, welches bei Auction World für 820.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juli 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
1500 $
Preis in Auktionswährung 1200 GBP
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion V. GADOURY - 15. Oktober 2022
VerkäuferV. GADOURY
Datum15. Oktober 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
3500 $
Preis in Auktionswährung 3600 EUR
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Davissons Ltd. - 21. Juli 2021
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum21. Juli 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 28. Januar 2021
VerkäuferHeritage
Datum28. Januar 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage Eur - 17. Mai 2019
VerkäuferHeritage Eur
Datum17. Mai 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion DNW - 21. Februar 2019
VerkäuferDNW
Datum21. Februar 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 23. Mai 2012
VerkäuferCNG
Datum23. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 29. April 2010
VerkäuferStack's
Datum29. April 2010
ErhaltungVF
Preis
******
