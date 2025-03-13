flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,5 g
  • Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeDoppelte Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (53)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5142, welches bei Spink für 5.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. März 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
3840 $
Preis in Auktionswährung 3840 USD
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF
Preis
2074 $
Preis in Auktionswährung 1600 GBP
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Nihon - 15. Dezember 2024
VerkäuferNihon
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 29. Mai 2024
VerkäuferCNG
Datum29. Mai 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum13. Januar 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Münzenonline - 28. April 2023
VerkäuferMünzenonline
Datum28. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 3. April 2023
VerkäuferSpink
Datum3. April 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion HARMERS - 26. September 2022
VerkäuferHARMERS
Datum26. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion St James’s - 22. September 2022
VerkäuferSt James’s
Datum22. September 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Schulman - 12. April 2022
VerkäuferSchulman
Datum12. April 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Auction World - 17. Oktober 2021
VerkäuferAuction World
Datum17. Oktober 2021
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen Doppelte KroneNumismatische Auktionen