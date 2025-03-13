GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,5 g
- Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeDoppelte Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2100 USD
Auktionspreise (53)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5142, welches bei Spink für 5.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. März 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungVF
Preis
2074 $
Preis in Auktionswährung 1600 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
