Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5142, welches bei Spink für 5.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. März 2021.

