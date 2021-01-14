flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" (Großbritannien, Karl I)

Avers Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,5 g
  • Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeDoppelte Krone
  • JahrOhne jahr (1631-1639)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:19000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (19)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1236, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 65.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
22000 $
Preis in Auktionswährung 22000 USD
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
71543 $
Preis in Auktionswährung 65000 CHF
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion New York Sale - 14. Januar 2021
VerkäuferNew York Sale
Datum14. Januar 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 9. Dezember 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum9. Dezember 2020
ErhaltungUNC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion New York Sale - 10. Januar 2018
VerkäuferNew York Sale
Datum10. Januar 2018
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 27. Juni 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. Juni 2016
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Stack's - 19. August 2015
VerkäuferStack's
Datum19. August 2015
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Bonhams - 3. Juni 2013
VerkäuferBonhams
Datum3. Juni 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Spink - 4. Dezember 2012
VerkäuferSpink
Datum4. Dezember 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2010
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2010
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Spink - 5. Mai 2005
VerkäuferSpink
Datum5. Mai 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Spink - 15. Mai 2003
VerkäuferSpink
Datum15. Mai 2003
ErhaltungXF
Preis
******
