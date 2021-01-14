GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,5 g
- Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeDoppelte Krone
- JahrOhne jahr (1631-1639)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:19000 USD
Auktionspreise (19)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1236, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 65.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
22000 $
Preis in Auktionswährung 22000 USD
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
71543 $
Preis in Auktionswährung 65000 CHF
VerkäuferNew York Sale
Datum14. Januar 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNew York Sale
Datum10. Januar 2018
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. Juni 2016
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
