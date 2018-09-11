GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,5 g
- Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeDoppelte Krone
- JahrOhne jahr (1625-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionspreise (21)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1616, welches bei SINCONA AG für 3.800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte