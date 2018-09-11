Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1616, welches bei SINCONA AG für 3.800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung UNC (1) AU (2) XF (4) VF (9) F (5) Erhaltung (slab) MS62 (1) AU55 (2) XF40 (3) DETAILS (1) Service NGC (7)