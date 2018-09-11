flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,5 g
  • Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeDoppelte Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (21)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1616, welches bei SINCONA AG für 3.800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
2449 $
Preis in Auktionswährung 2200 CHF
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
4230 $
Preis in Auktionswährung 3800 CHF
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 9. März 2022
VerkäuferDNW
Datum9. März 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
VerkäuferStack's
Datum18. August 2021
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion CNG - 12. September 2018
VerkäuferCNG
Datum12. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion Heritage - 11. September 2018
VerkäuferHeritage
Datum11. September 2018
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2017
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2017
ErhaltungF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 9. Juni 2016
VerkäuferDNW
Datum9. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 9. Juni 2016
VerkäuferDNW
Datum9. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 2. Dezember 2013
VerkäuferSpink
Datum2. Dezember 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion CNG - 23. Mai 2012
VerkäuferCNG
Datum23. Mai 2012
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion Heritage - 1. Mai 2012
VerkäuferHeritage
Datum1. Mai 2012
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 28. März 2012
VerkäuferSpink
Datum28. März 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
