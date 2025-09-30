Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1603, welches bei SINCONA AG für 19.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

