GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Karl I)

Avers Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,5 g
  • Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeDoppelte Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (46)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1603, welches bei SINCONA AG für 19.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungF
Preis
1612 $
Preis in Auktionswährung 1200 GBP
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Nihon - 15. Juni 2025
VerkäuferNihon
Datum15. Juni 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
2498 $
Preis in Auktionswährung 360000 JPY
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 12. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum12. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion DNW - 2. Februar 2021
VerkäuferDNW
Datum2. Februar 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 17. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum17. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion DNW - 15. November 2018
VerkäuferDNW
Datum15. November 2018
ErhaltungVF
Preis
