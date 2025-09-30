GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,5 g
- Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeDoppelte Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2100 USD
Auktionspreise (46)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1603, welches bei SINCONA AG für 19.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte