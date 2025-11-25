1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1127, welches bei SINCONA AG für 3.600 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2022.

