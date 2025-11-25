flag
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,25 g
  • Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Durchmesser20 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1127, welches bei SINCONA AG für 3.600 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
3607 $
Preis in Auktionswährung 3600 CHF
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 28. September 2021
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
