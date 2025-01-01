flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Goldmünzen 1 Krone von Karl I - Großbritannien

1 Krone 1625

Erste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)062
1 Krone 1625

Zweiter Büsten
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)1104Ohne jahr (1625-1642)Anker unter dem Portrait01Ohne jahr (1625-1642)"CR"015
1 Krone 1625

Dritter Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)05
1 Krone 1625

Vierte Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1649)095
1 Krone 1625

Fünftes Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)02
1 Krone 1625

Sechste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1649)01
1 Krone 1631

Briots Münzen
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1631-1639)00
