GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Goldmünzen 1 Krone von Karl I - Großbritannien
1 Krone 1625Erste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)062
1 Krone 1625Zweiter Büsten
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)1104Ohne jahr (1625-1642)Anker unter dem Portrait01Ohne jahr (1625-1642)"CR"015
1 Krone 1625Dritter Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)05
1 Krone 1625Vierte Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1649)095
1 Krone 1625Fünftes Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)02
1 Krone 1625Sechste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1649)01
1 Krone 1631Briots Münzen
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1631-1639)00
