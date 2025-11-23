flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,25 g
  • Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Durchmesser20 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (103)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 171, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 3.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. März 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 29. Oktober 2025
VerkäuferCNG
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
850 $
Preis in Auktionswährung 850 USD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungF
Preis
699 $
Preis in Auktionswährung 520 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 1. August 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum1. August 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 10. Juni 2025
VerkäuferNOONANS
Datum10. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 26. Februar 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 26. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum26. Februar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 6. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum6. September 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 2. November 2023
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 2. November 2023
VerkäuferStack's
Datum2. November 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 3. Oktober 2023
VerkäuferNOONANS
Datum3. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
