GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,25 g
- Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
- Durchmesser20 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionspreise (103)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 171, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 3.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. März 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum1. August 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStack's
Datum26. Februar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStack's
Datum2. November 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte