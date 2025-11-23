1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 171, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 3.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. März 2023.

Erhaltung UNC (2) AU (13) XF (14) VF (63) F (9) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS63 (2) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (4) AU50 (1) XF45 (7) VF35 (2) VF30 (1) DETAILS (5) Service NGC (25) PCGS (4)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (3)

Baldwin's of St. James's (1)

CNG (14)

Davissons Ltd. (2)

DNW (5)

Downies (1)

Goldberg (3)

Grün (1)

HAYNAULT (1)

Heritage (12)

Leu (1)

London Coins (2)

Münzenonline (1)

Naumann (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (3)

NOONANS (5)

Oslo Myntgalleri (1)

SINCONA (3)

Spink (22)

Stack's (10)

Stanley Gibbons Baldwin's (10)

The Coinery (1)