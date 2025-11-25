1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 512, welches bei Spink für 9.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. April 2023.

