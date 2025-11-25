flag
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,25 g
  • Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Durchmesser20 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:11000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 512, welches bei Spink für 9.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. April 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 3. April 2023
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 3. April 2023
VerkäuferSpink
Datum3. April 2023
ErhaltungXF45 NGC
Preis
