GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,25 g
  • Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Durchmesser20 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (5)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2237, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 2.185 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Februar 2006.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
1197 $
Preis in Auktionswährung 1200 CHF
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 26. September 2016
VerkäuferSpink
Datum26. September 2016
ErhaltungVF
Preis
843 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 6. Januar 2014
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 6. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum6. Januar 2014
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Goldberg - 30. Mai 2007
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Goldberg - 30. Mai 2007
VerkäuferGoldberg
Datum30. Mai 2007
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Goldberg - 8. Februar 2006
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Goldberg - 8. Februar 2006
VerkäuferGoldberg
Datum8. Februar 2006
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
