1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" (Großbritannien, Karl I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2237, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 2.185 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Februar 2006.

