1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". "CR" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". "CR". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2030, welches bei Baldwin's of St. James's für 14.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2020.

Erhaltung AU (1) XF (2) VF (5) F (7) Erhaltung (slab) DETAILS (2) Service NGC (2)