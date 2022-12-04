GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". "CR" (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: "CR"
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,25 g
- Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
- Durchmesser20 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:990 USD
Auktionspreise
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". "CR". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2030, welches bei Baldwin's of St. James's für 14.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum4. April 2019
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum30. November 2016
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. Februar 2016
ErhaltungF
Preis
