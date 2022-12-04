flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". "CR" (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: "CR"

Avers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" "CR" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" "CR" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,25 g
  • Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Durchmesser20 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:990 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" "CR" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (15)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten". "CR". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2030, welches bei Baldwin's of St. James's für 14.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 3. Oktober 2023
VerkäuferNOONANS
Datum3. Oktober 2023
ErhaltungF
Preis
907 $
Preis in Auktionswährung 750 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungF
Preis
541 $
Preis in Auktionswährung 440 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion DNW - 12. April 2022
VerkäuferDNW
Datum12. April 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 28. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 4. April 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum4. April 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion London Coins - 2. September 2018
VerkäuferLondon Coins
Datum2. September 2018
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 30. November 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum30. November 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. Februar 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. Februar 2016
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2014
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 25. Juni 2014
VerkäuferSpink
Datum25. Juni 2014
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 3. November 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum3. November 2012
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. Juni 2009
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. Juni 2009
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 2. Mai 2006
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum2. Mai 2006
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen 1 KroneNumismatische Auktionen