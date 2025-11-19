1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 320, welches bei NOONANS für 75.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Februar 2023.

Erhaltung UNC (2) AU (6) XF (8) VF (35) F (11) Erhaltung (slab) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) XF45 (3) XF40 (1) DETAILS (7) Service NGC (11) PCGS (5)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (3)

Auctiones (1)

Baldwin's of St. James's (2)

CNG (4)

Coin Cabinet (1)

Davissons Ltd. (1)

DNW (6)

Goldberg (1)

Heritage (10)

Heritage Eur (1)

Morton & Eden (3)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

NOONANS (3)

Numismatica Ars Classica, Zurich (1)

SINCONA (3)

Spink (7)

Stack's (6)

Stanley Gibbons Baldwin's (5)

Tauler & Fau (1)

TimeLine Auctions (1)

WAG (1)