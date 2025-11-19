flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,25 g
  • Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Durchmesser20 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (62)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 320, welches bei NOONANS für 75.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Februar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 19. November 2025
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum19. November 2025
ErhaltungVF
Preis
1200 $
Preis in Auktionswährung 1200 USD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Auction World - 19. Oktober 2025
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
558 $
Preis in Auktionswährung 84000 JPY
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 29. Mai 2024
VerkäuferCNG
Datum29. Mai 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 15. November 2023
VerkäuferNOONANS
Datum15. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 20. Juli 2023
VerkäuferMorton & Eden
Datum20. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 24. Mai 2022
VerkäuferNOONANS
Datum24. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Coin Cabinet - 24. April 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum24. April 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" auf der Auktion Auction World - 17. April 2022
VerkäuferAuction World
Datum17. April 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen 1 KroneNumismatische Auktionen