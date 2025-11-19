GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,25 g
- Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
- Durchmesser20 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1700 USD
Auktionspreise (62)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1642) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 320, welches bei NOONANS für 75.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Februar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum19. November 2025
ErhaltungVF
Preis
1200 $
Preis in Auktionswährung 1200 USD
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
558 $
Preis in Auktionswährung 84000 JPY
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
