GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,25 g
- Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
- Durchmesser20 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1625-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionspreise (95)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31575, welches bei Heritage Auctions für 9.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
1647 $
Preis in Auktionswährung 1250 GBP
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
722 $
Preis in Auktionswährung 1100 AUD
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum3. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
Beliebte Abschnitte