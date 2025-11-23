flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,25 g
  • Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Durchmesser20 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (95)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31575, welches bei Heritage Auctions für 9.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
1647 $
Preis in Auktionswährung 1250 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
722 $
Preis in Auktionswährung 1100 AUD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 3. September 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum3. September 2023
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion St James’s - 28. Juni 2023
VerkäuferSt James’s
Datum28. Juni 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion St James’s - 28. Juni 2023
VerkäuferSt James’s
Datum28. Juni 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 31. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum31. Mai 2023
ErhaltungF
Preis


Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungXF45 NGC
Preis


Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis


Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungF
Preis


Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion Tauler & Fau - 6. März 2023
VerkäuferTauler & Fau
Datum6. März 2023
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 15. Januar 2023
VerkäuferSpink
Datum15. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 11. Januar 2023
VerkäuferCNG
Datum11. Januar 2023
ErhaltungXF
Preis


Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 16. November 2022
VerkäuferNOONANS
Datum16. November 2022
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis


Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis


Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 25. August 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 25. August 2022
VerkäuferStack's
Datum25. August 2022
ErhaltungAU53 NGC
Preis


