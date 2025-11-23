1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1625-1649) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31575, welches bei Heritage Auctions für 9.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.

Erhaltung UNC (5) AU (15) XF (13) VF (54) F (6) VG (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS62 (3) MS61 (1) AU58 (6) AU53 (1) AU50 (5) XF45 (2) XF40 (2) VF35 (2) VF30 (2) DETAILS (5) Service NGC (28) PCGS (2)

