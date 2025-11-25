GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,25 g
- Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
- Durchmesser20 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1631-1639)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
