1 Krone Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" (Großbritannien, Karl I)

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,25 g
  • Reines Gold (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Durchmesser20 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1631-1639)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
