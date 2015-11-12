flag
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Feder über dem Schild. Kreuz auf Schild (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Feder über dem Schild. Kreuz auf Schild

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" Feder über dem Schild Kreuz auf Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" Feder über dem Schild Kreuz auf Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" Feder über dem Schild Kreuz auf Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (1)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Feder über dem Schild. Kreuz auf Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 399, welches bei Dix Noonan Webb für 4.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2015.

Erhaltung
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 12. November 2015
VerkäuferDNW
Datum12. November 2015
ErhaltungVF
Preis
