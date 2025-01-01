GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Silbermünzen 1 Schilling von Karl I - Großbritannien
1 Schilling 1625Erster Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)2110Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild111
1 Schilling 1625Zweiter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)050Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild058Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild. Kreuz auf Schild01
1 Schilling 1625Dritter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)275Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild031
1 Schilling 1625Vierter Porträttyp
1 Schilling 1625Fünfter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)4207Ohne jahr (1625-1642)"N" auf der Rückseite ist umgedreht012
1 Schilling 1625Sechster Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1649)10330Ohne jahr (1625-1649)Kleines Porträt02
1 Schilling 1642Siebter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1642-1649)140Ohne jahr (1642-1649)Verkürztes breites Büste041
1 Schilling 1631Erste Ausgabe von Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1631-1632)022
1 Schilling 1638Zweite Ausgabe Briot
