GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Silbermünzen 1 Schilling von Karl I - Großbritannien

1 Schilling 1625

Erster Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)2110Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild111
1 Schilling 1625

Zweiter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)050Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild058Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild. Kreuz auf Schild01
1 Schilling 1625

Dritter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)275Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild031
1 Schilling 1625

Vierter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)Es gibt eine Umrisse3139Ohne jahr (1625-1642)Ohne Umriss5259Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild. Es gibt eine Umrisse01Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild. Ohne Umriss126
1 Schilling 1625

Fünfter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)4207Ohne jahr (1625-1642)"N" auf der Rückseite ist umgedreht012
1 Schilling 1625

Sechster Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1649)10330Ohne jahr (1625-1649)Kleines Porträt02
1 Schilling 1642

Siebter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1642-1649)140Ohne jahr (1642-1649)Verkürztes breites Büste041
1 Schilling 1631

Erste Ausgabe von Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1631-1632)022
1 Schilling 1638

Zweite Ausgabe Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1638-1639)Anker und "B" auf der Rückseite089Ohne jahr (1638-1639)Die Krone teilt den Rand. Anker auf Vorder- und Rückseite02Ohne jahr (1638-1639)Dreieck. Dreieck und Anker014
