flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Die Krone teilt den Rand. Anker auf Vorder- und Rückseite (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Die Krone teilt den Rand. Anker auf Vorder- und Rückseite

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" Die Krone teilt den Rand Anker auf Vorder- und Rückseite - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" Die Krone teilt den Rand Anker auf Vorder- und Rückseite - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1638-1639)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" Die Krone teilt den Rand Anker auf Vorder- und Rückseite - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (2)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Die Krone teilt den Rand. Anker auf Vorder- und Rückseite. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 390, welches bei Dix Noonan Webb für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Juni 2019.

Erhaltung
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 6. Juni 2019
VerkäuferDNW
Datum6. Juni 2019
ErhaltungVF
Preis
4825 $
Preis in Auktionswährung 3800 GBP
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1638Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 SchillingNumismatische Auktionen