1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Die Krone teilt den Rand. Anker auf Vorder- und Rückseite (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Die Krone teilt den Rand. Anker auf Vorder- und Rückseite. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 390, welches bei Dix Noonan Webb für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Juni 2019.

Erhaltung VF (2)