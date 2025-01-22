GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht6 g
- Durchmesser31 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1631-1632)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2300 USD
Auktionspreise (22)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 140, welches bei NOONANS für 7.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. Juli 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
568 $
Preis in Auktionswährung 460 GBP
12
