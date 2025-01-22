1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 140, welches bei NOONANS für 7.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. Juli 2023.

