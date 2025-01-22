flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht6 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1631-1632)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (22)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 140, welches bei NOONANS für 7.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. Juli 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 22. Januar 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
568 $
Preis in Auktionswährung 460 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
1250 $
Preis in Auktionswährung 1250 USD
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion CNG - 29. Mai 2024
VerkäuferCNG
Datum29. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 20. September 2023
VerkäuferNOONANS
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungFR
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 21. Januar 2021
VerkäuferDNW
Datum21. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 8. April 2020
VerkäuferDNW
Datum8. April 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 6. Juni 2019
VerkäuferDNW
Datum6. Juni 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 14. Juni 2018
VerkäuferDNW
Datum14. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 12. November 2015
VerkäuferDNW
Datum12. November 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 26. März 2014
VerkäuferSpink
Datum26. März 2014
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. April 2012
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. April 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
