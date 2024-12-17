1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 878, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 9.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.

