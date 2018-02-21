GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Feder über dem Schild. Es gibt eine Umrisse (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Feder über dem Schild. Es gibt eine Umrisse
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser32 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2000 USD
Auktionspreise (1)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Feder über dem Schild. Es gibt eine Umrisse. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 100, welches bei Dix Noonan Webb für 1.400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Februar 2018.
Erhaltung
Beliebte Abschnitte