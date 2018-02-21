1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Feder über dem Schild. Es gibt eine Umrisse (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Feder über dem Schild. Es gibt eine Umrisse. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 100, welches bei Dix Noonan Webb für 1.400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Februar 2018.

Erhaltung F (1)