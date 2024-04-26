1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1067, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 17.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung UNC (4) XF (10) VF (80) F (13) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS62 (3) XF45 (6) XF40 (1) VF35 (3) VF20 (6) F15 (1) DETAILS (1) Service NGC (16) PCGS (5)

Verkäufer Alle Unternehmen

CNG (16)

Davissons Ltd. (2)

DNW (28)

Elstob & Elstob (1)

Goldberg (1)

Grün (1)

Heritage (16)

Hosker Haynes Auctioneers Ltd (2)

Künker (1)

London Coins (4)

Morton & Eden (1)

Mowbray Collectables (1)

NOONANS (4)

Numismatica Ars Classica, Zurich (3)

Spink (17)

St James’s (1)

Stack's (5)

Stanley Gibbons Baldwin's (3)

TimeLine Auctions (1)