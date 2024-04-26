flag
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (108)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1067, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 17.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
316 $
Preis in Auktionswährung 240 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungXF
Preis
9262 $
Preis in Auktionswährung 7500 CHF
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 11. September 2024
VerkäuferCNG
Datum11. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion Spink - 14. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum14. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 3. Oktober 2023
VerkäuferNOONANS
Datum3. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Erster Porträttyp" auf der Auktion Mowbray Collectables - 22. September 2023
VerkäuferMowbray Collectables
Datum22. September 2023
ErhaltungVF
Preis
