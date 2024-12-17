1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1250, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 14.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

