1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1642-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (39)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1250, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 14.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
855 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungF
Preis
331 $
Preis in Auktionswährung 260 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 11. September 2024
VerkäuferCNG
Datum11. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26. März 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 15. November 2023
VerkäuferNOONANS
Datum15. November 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28. März 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum28. März 2023
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Nihon - 11. Dezember 2022
VerkäuferNihon
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 27. November 2022
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum27. November 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 8. September 2021
VerkäuferDNW
Datum8. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 3. November 2020
VerkäuferDNW
Datum3. November 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 17. September 2020
VerkäuferCNG
Datum17. September 2020
ErhaltungVF
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
