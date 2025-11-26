1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp". Kleines Porträt (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp". Kleines Porträt. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 487, welches bei Dix Noonan Webb für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2015.

Erhaltung VF (1) F (1)