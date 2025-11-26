flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp". Kleines Porträt (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Kleines Porträt

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" Kleines Porträt - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" Kleines Porträt - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" Kleines Porträt - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (2)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp". Kleines Porträt. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 487, welches bei Dix Noonan Webb für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2015.

Erhaltung
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion DNW - 5. Dezember 2019
VerkäuferDNW
Datum5. Dezember 2019
ErhaltungF
Preis
368 $
Preis in Auktionswährung 280 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion DNW - 12. November 2015
VerkäuferDNW
Datum12. November 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 SchillingNumismatische Auktionen