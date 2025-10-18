1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1074, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 7.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

