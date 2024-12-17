1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Feder über dem Schild. Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Feder über dem Schild. Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1247, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 17.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

