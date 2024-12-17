1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Anker und "B" auf der Rückseite (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Anker und "B" auf der Rückseite. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31071, welches bei Heritage Auctions für 7.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2019.

