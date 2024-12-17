GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Anker und "B" auf der Rückseite (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Anker und "B" auf der Rückseite
Foto von: Dr. Busso Peus Nachf.
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1638-1639)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionspreise (89)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Anker und "B" auf der Rückseite. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31071, welches bei Heritage Auctions für 7.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
