flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Anker und "B" auf der Rückseite (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Anker und "B" auf der Rückseite

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" Anker und "B" auf der Rückseite - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" Anker und "B" auf der Rückseite - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dr. Busso Peus Nachf.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1638-1639)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" Anker und "B" auf der Rückseite - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (89)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Anker und "B" auf der Rückseite. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31071, welches bei Heritage Auctions für 7.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
6500 $
Preis in Auktionswährung 6500 USD
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion NOONANS - 11. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum11. März 2025
ErhaltungVF
Preis
438 $
Preis in Auktionswährung 340 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion CNG - 20. November 2024
VerkäuferCNG
Datum20. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. November 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19. November 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum19. November 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion CNG - 6. November 2024
VerkäuferCNG
Datum6. November 2024
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion CNG - 26. September 2024
VerkäuferCNG
Datum26. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion CNG - 29. Mai 2024
VerkäuferCNG
Datum29. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion CNG - 29. Mai 2024
VerkäuferCNG
Datum29. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion CNG - 7. Februar 2024
VerkäuferCNG
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1638Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 SchillingNumismatische Auktionen