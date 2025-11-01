flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1625-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (320)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1249, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 48.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungVF
Preis
116 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 1. November 2025
VerkäuferSt James’s
Datum1. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
105 $
Preis in Auktionswährung 80 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Auction World - 19. Oktober 2025
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 25. September 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 25. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum25. September 2025
ErhaltungVF25 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 10. September 2025
VerkäuferCNG
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Davissons Ltd. - 23. Juli 2025
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum23. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Mowbray Collectables - 24. Juni 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum24. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Juni 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Juni 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 4. Juni 2025
VerkäuferCNG
Datum4. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum21. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. Mai 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 30. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum30. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 30. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum30. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 30. April 2025
VerkäuferCNG
Datum30. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungAU55 NGC
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Leu - 15. Dezember 2025
VerkäuferLeu
Datum15. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
