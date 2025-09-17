GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Ohne Umriss
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser32 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:790 USD
Auktionspreise (254)Variante (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1246, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 13.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStephen Album
Datum24. März 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...13
Wo zu kaufen?
