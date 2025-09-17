1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1246, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 13.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

