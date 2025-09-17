flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Ohne Umriss

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser32 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:790 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (254)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1246, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 13.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungAU
Preis
526 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungF
Preis
52 $
Preis in Auktionswährung 45 EUR
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 31. Oktober 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 15. Oktober 2025
VerkäuferCNG
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 16. Juli 2025
VerkäuferCNG
Datum16. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stephen Album - 24. März 2025
VerkäuferStephen Album
Datum24. März 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Roxbury’s - 31. Januar 2025
VerkäuferRoxbury’s
Datum31. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. Januar 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. Januar 2025
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. Januar 2025
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. Januar 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Leu - 15. Dezember 2025
VerkäuferLeu
Datum15. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Leu - 15. Dezember 2025
VerkäuferLeu
Datum15. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
